Єхануров пустить в коаліцію четвертого гравця

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ не виключає формування парламентської коаліції з чотирьох політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і лідерами партій і блоків, які перемогли на парламентських виборах.

Відповідаючи на запитання журналістів, Ю.ЄХАНУРОВ сказав: «Я нічого не виключаю». За його словами, “ми почали переговорний процес з трьома, але як представник Президента я веду переговори з усіма політичними силами”. «Я їм щиро вдячний за розуміння і конструктивну роботу», - додав Ю.ЄХАНУРОВ.