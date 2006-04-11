Єхануров пустить в коаліцію четвертого гравця
16:45, 11 квітня 2006Політика
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Про це він повідомив після зустрічі з Президентом
Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ не виключає формування парламентської коаліції з чотирьох політичних сил.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і лідерами партій і блоків, які перемогли на парламентських виборах.
Відповідаючи на запитання журналістів, Ю.ЄХАНУРОВ сказав: «Я нічого не виключаю». За його словами, “ми почали переговорний процес з трьома, але як представник Президента я веду переговори з усіма політичними силами”. «Я їм щиро вдячний за розуміння і конструктивну роботу», - додав Ю.ЄХАНУРОВ.
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