Богословська хоче підкласти Давидовичу свиню

Представники політичних сил, які не потрапили до парламенту, – партії “Віче”, Народного блоку Литвина, Блоку Юрія Кармазіна, Блоку народно-демократичних партій та партії “Пора” планують звернутися до Вищого адміністративного суду для оскарження рішення Центральної виборчої комісії про офіційні результати виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Процес не закінчено, ми йдемо до Вищого адміністративного суду, для якого це, фактично, буде перше серйозне випробування”, - сказала лідер партії “Віче” Інна БОГОСЛОВСЬКА.

За її словами, згідно із законодавством, останній термін звернення до суду вибігає цієї суботи, 15 квітня. “Ми звернемося до суботи”, - підкреслила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Як повідомив присутній на прес-конференції Юрій КАРМАЗІН, 10 квітня, коли ЦВК заявило про оголошення офіційних результатів виборів, комісія фактично порушила закон, оскільки не було закрито ряд судових проваджень, зокрема, у Луганській області, щодо виборів та підрахунку голосів на них.

Представник Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ повідомив, що надіслав листи з копіями протоколів з “мокрими” печатками, що, на його думку, свідчать про порушення під час підрахунку голосів, до посольств 31 країни: 25 країн-членів Євросоюзу, а також США, Канади, Японії, Китаю, Росії та Туреччини.

І.БОГОСЛОВСЬКА також підкреслила, що у випадку, якщо представникам цих партій не вдасться отримати позитивне для них рішення в Україні, вони звертатимуться до міжнародних судів.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів народних депутатів України, згідно з якими Партія регіонів одержала 34,14% голосів виборців (за попередніми даними – 32,12%) , Блок Юлії Тимошенко – 22,29% (22,27%), блок “Наша Україна” – 13,95% (13,94%), Соціалістична партія України 5,69% (5,67%), Комуністична партія України – 3,66% (3,66%).

Усі інші учасники виборів до парламенту не потрапили, оскільки не подолали 3-відсотковий бар’єр.