Литвин зайвий у коаліції Тимошенко-Янукович?

Фракція Блоку Литвина не увійде до коаліції фракцій БЮТ і Партії регіонів у разі її створення.

Про це голова Верховної Ради України, лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН заявив на “5-му каналі”.

Він зазначив, що такій коаліції “ніхто не буде потрібен”. “А своєю присутністю освячувати те, що ти не поділяєш, я вважаю аморальним”, - підкреслив В.ЛИТВИН.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи може скластися така ситуація: В.ЛИТВИН - спікер, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО – прем’єр-міністр, голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ – Президент, обраний у парламенті, голова Верховної Ради сказав, що така ситуація “можлива тільки в урізаному варіанті”, тобто “без спікера ЛИТВИНА”.

Голова ВР вважає, що на сьогодні необхідно “припинити лякати один одного, припинити підлякувати український політикум з приводу можливих змін у форматі влади”. Він вважає, що розмови про можливе створення нової коаліції – це намагання відволікти увагу людей від соціальних проблем. В.ЛИТВИН зауважив, що політики ділять між собою повноваження “через різного роду домовленості, які радше нагадують змови”. За його словами, суспільству “весь час пропонують видовища” замість того, щоб говорити “про насущне, про хліб”.

На запитання, чи не збирається він зробити крок на випередження і вийти зі своїм блоком з коаліції, В.ЛИТВИН зазначив: “Для мене не існує сьогодні планів щодо кроків на випередження, щоб сподобатись”. “Я чесно роблю свою роботу, розуміючи, що я від цього в політичному плані втрачаю”, - додав він.

При цьому В.ЛИТВИН висловив переконання, що “цю дорогу треба пройти”, і запевнив, що пройде її, “а далі життя покаже”.

“Мені нічого сьогодні сіпатися, смикатися, переживати, бо я переконаний, що суспільство, людей обдурити не можна”, - додав він.