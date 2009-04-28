Ющенко на два дні летить до Угорщини
08:46, 28 квітня 2009Політика
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В центрі уваги - захист довкілля і євроінтеграційні прагнення
Cьогодні розпочинається дводенний офіційний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Угорщини.
Як повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА, метою візиту є налагодження подальшого співробітництва між Україною і Угорщиною в гуманітарній, економічній, енергетичній, транспортній сферах.
І.ВАННИКОВА додала, що у ході візиту заплановано зустрічі В.ЮЩЕНКА з Президентом Угорщини Ласло ШОЙОМОМ, головою парламенту та прем’єр-міністром, а також представниками української громади в Угорщині.
Під час переговорів йтиметься про захист довкілля в зоні Карпат, а також про підтримку Угорщиною євроінтеграційних прагнень України.
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