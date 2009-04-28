Ющенко на два дні летить до Угорщини

Cьогодні розпочинається дводенний офіційний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Угорщини.

Як повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА, метою візиту є налагодження подальшого співробітництва між Україною і Угорщиною в гуманітарній, економічній, енергетичній, транспортній сферах.

І.ВАННИКОВА додала, що у ході візиту заплановано зустрічі В.ЮЩЕНКА з Президентом Угорщини Ласло ШОЙОМОМ, головою парламенту та прем’єр-міністром, а також представниками української громади в Угорщині.

Під час переговорів йтиметься про захист довкілля в зоні Карпат, а також про підтримку Угорщиною євроінтеграційних прагнень України.