Богатирьова у Польщі говоритиме про НАТО і безпеку

Сьогодні розпочинається дводенний офіційний візит секретаря Ради національної безпеки та оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ до Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Бюро національної безпеки Польщі (BBN), в ході візиту Р.БОГАТИРЬОВА проведе зустрічі з главою BBN Александром ЩИГЛО, міністром закордонних справ Радославом СІКОРСЬКИМ, міністром оборони Богданом КЛІХОМ, а також Президентом Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ.

За даними BBN, головними темами розмов стануть безпека після останніх рішень саміту НАТО в квітні цього року, програма «Східне партнерство», енергетична безпека, перспективи євроатлантичної інтеграції України, а також розвиток подальшої співпраці між BBN та РНБОУ.

Запланована спільна прес-конференція Р.БОГАТИРЬОВОЇ та А.ЩИГЛО.

Як повідомляв УНІАН, 15-16 квітня у Києві відбулись консультації польських та українських експертів BBN та РНБОУ з питань загроз безпеці України та Польщі.