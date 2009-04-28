Ющенко привітав Литвина
10:24, 28 квітня 2009Політика
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"Високо ціную Ваш багатий досвід..."
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні вранці перед початком офіційного візиту до Угорської Республіки привітав голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з днем народження, якому сьогодні виповнюється 53 роки.
Про це повідомляють у прес-службі глави держави.
«Хочу висловити слова поваги до Вас - відомого державного діяча, активного політика та авторитетного науковця. Високо ціную Ваш багатий досвід та особистий внесок у розбудову Української держави», - сказав глава держави, побажавши голові Верховної Ради міцного здоров`я, успіхів, щастя і добра.
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