Порошенко доручив у найкоротші терміни вжити заходів щодо запобігання загроз на військових складах

Президент України Петро Порошенко заявляє, що тенденція вибухів на військових складах становить загрозу нацбезпеці, не можна допустити їх повторення.

Про це Порошенко заявив під час засідання воєнного кабінету сьогодні в Києві, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко наголосив, що тенденція вибухів на військових складах містить загрозу для національної безпеки. «Просив би ретельно підготуватися для засідання РНБО, щоб були вжиті вичерпні заходи в найкоротші терміни і не допустити повторення трагедії», - підкреслив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області.

Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, двоє осіб травмовано.

Події на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.