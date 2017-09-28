Полторак: на складах в Калинівці перебувало 83 тисяч тонн боєприпасів, з них 68 тонн були готові до застосування

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що на військовому арсеналі поблизу Калинівки, де сталася пожежа та вибухи, перебувало 83 тис. тон боєприпасів, з них 68 тон були готовими до застосування.

Про це Полторак заявив під час засідання воєнного кабінету в Києві, повідомляє прес-служба глави держави.

«Цей арсенал потенційно міг прийняти 140 тис. тон. Там знаходилось 83 тис. тон (боєприпасів – УНІАН)», - заявив він.

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За його словами, 68 тон - це були боєприпаси, готові до застосування, решта - це компоненти до боєприпасів та металобрухт.

«На даний час розповсюдження пожежі припинено, локалізавано. Є задимлення території. Але відкритого вогню немає. В останні години немає і вибухів на території сховища», - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області.

Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, двоє осіб травмовано.

Події на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.