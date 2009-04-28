Ющенко викликав Медведька в «Бориспіль»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ протягом 20 днів перевірити пенітенціарні заклади, у яких порушуються права засуджених.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч В.ЮЩЕНКА і О.МЕДВЕДЬКА відбулась в аеропорту «Бориспіль» перед початком офіційного візиту Президента до Угорщини.

Глава держави та генпрокурор обговорили стан додержання прав і свобод громадян в установах Державного департаменту виконання покарань України.

В.ЮЩЕНКО висловив стурбованість оцінками міжнародних правозахисних інституцій щодо дотримання прав засуджених в Україні, а також зверненнями громадян до українських та міжнародних правозахисних організацій за фактами побиття та інших порушень прав засуджених.

Президент навів конкретні приклади пенітенціарних закладів, де сталися порушення, та доручив протягом 20 днів провести відповідні перевірки роботи працівників цих установ.