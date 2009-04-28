Ющенко прибув до Угорщини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з дводенним офіційним візитом до Угорщини.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Будапешті відбудуться українсько-угорські переговори під головуванням президентів, після чого сторони підпишуть низку двосторонніх документів. Цього ж дня В.ЮЩЕНКО матиме робочий обід з представниками українських та угорських ділових кіл.

Відповідно до програми візиту, наступними заходами стануть церемонії покладання квітів до пам`ятників Тарасові Шевченку та Невідомому солдату на площі Героїв.

Цього ж дня відбудеться офіційна вечеря від імені Президента Угорщини Ласло ШОЙОМА на честь Президента України.

29 квітня В.ЮЩЕНКО проведе зустрічі з головою Державних зборів Угорщини Каталін СІЛІ та прем`єр-міністром Угорщини Гордоном БАЙНАЇ. Після того глава Української держави візьме участь у відкритті пам`ятного знака жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Фінальним заходом візиту до Угорщини стане зустріч Президента України з представниками Державного органу самоврядування українців Угорщини та української громади.

В рамках візиту планується підписання низки двосторонніх документів між Україною та Угорщиною, зокрема, угоди між Міністерством аграрної політики України та Міністерством сільського господарства та розвитку регіонів Угорщини про співпрацю у сфері сільського господарства.

Також планується підписання Плану консультацій між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Угорської Республіки на 2009-2010 роки.

До складу української делегації під час візиту увійшли: міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, в.о. першого заступника міністра закордонних справ Юрій КОСТЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК, голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ, голова Державного комітету України у справах національностей та релігій Олександр САГАН, голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО та голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олег ГАВАШІ.