Сівкович дізнався, чому Сацюк втік із України

Слідчі Генеральної прокуратури України не запрошували колишнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА на допит стосовно отруєння в 2004 році кандидата в президенти Віктора ЮЩЕНКА.

Про це повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради Володимир СІВКОВИЧ, пише газета «Коммерсант» (№ 73 від 28 квітня).

Він розповів, що в рамках діяльності ТСК група народних депутатів, а саме В.СІВКОВИЧ, Нестор ШУФРИЧ (ПР) і Валерій КАМЧАТНИЙ (БЮТ), виїжджала до Російської Федерації, щоб там допитати В.САЦЮКА.

«Ми запитували у нього, чи запрошували його на допит стосовно отруєння. Виявилось, що ні: його допитували у двох інших кримінальних справах (про незаконне отримання звання генерала, а також про нецільове використання бюджетних коштів). Сам він вважає, що ці кримінальні справи порушили спеціально, щоб посадити його до в`язниці, де, як він побоювався, його могли вбити, з тим, аби згодом повісити на нього отруєння. Тому йому й довелося виїхати з країни», – зазначив В.СІВКОВИЧ.

Він повідомив, що В.САЦЮК сказав депутатам, де можна отримати деякі документи того періоду, в т.ч. різні аудіозаписи, й розповів про спробу його шантажу та спробу використання його з метою створення неправдивих доказів у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА.

В.СІВКОВИЧ також поінформував, що на вчорашнє засідання ТСК було запрошено заступника глави Секретаріату Президента Романа БЕЗСМЕРТНОГО і його помічника Світлану ГУМЕНЮК, проте вони відмовилися прийти, пославшись на те, що перебувають під підпискою про нерозголошення даних у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА. Разом із тим, голова ТСК має намір вимагати їх приводу, оскільки, на його думку, вони зобов`язані прийти.

Крім того, додав він, із Р.БЕЗСМЕРТНИМ і С.ГУМЕНЮК члени ТСК хочуть поговорити зовсім не про отруєння В.ЮЩЕНКА. "Питання стосуються спроб створити неправдиві докази у справі про отруєння", – сказав В.СІВКОВИЧ.

У ході роботи комісії її члени мають намір розібратися, яким чином здійснюється прокурорський нагляд за слідчою групою з розслідування отруєння В.ЮЩЕНКА. За словами В.СІВКОВИЧА, депутатів турбує відсутність нагляду за діяльністю групи, хоча формально цю функцію виконує заступник генпрокурора Микола ГОЛОМША, тоді як за рештою всіх справ стежать співробітники відділу прокурорського нагляду.

"Ми стурбовані й тим, що посадовці як в СБУ, так і в МВС, і в прокуратурі намагаються використовувати справу про отруєння В.ЮЩЕНКА в своїх корисливих цілях: зводять рахунки один із одним за допомогою цієї справи, фальсифікують речові докази, підставляючи таким чином певних людей. І все це можливе тому, що немає належного прокурорського нагляду – всі бояться підійти до цієї справи", – зазначив В.СІВКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня народні депутати України Олена ЛУКАШ і Нестор ШУФРИЧ (фракція Партії регіонів) внесли до парламенту проект постанови “Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин отруєння кандидата на пост Президента України ЮЩЕНКА Віктора Андрійовича та з`ясування причин і виявлення осіб винних у зволіканні з розслідуванням кримінальної справи й передачі матеріалів до суду”.

В інтерв’ю УНІАН О.ЛУКАШ сказала, що така ТСК потрібна для того, щоб “ця карта не використовувалась ніким під час виборчої кампанії”.

31 березня ВР створила ТСК із питань розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА. Головою ТСК обрано народного депутата від фракції Партії регіонів В.СІВКОВИЧА.

Довідка УНІАН. В.ЮЩЕНКО 5 вересня 2004 року, будучи кандидатом у президенти України, зустрічався з керівництвом Служби безпеки України за вечерею на дачі колишнього заступника голови СБУ В.САЦЮКА, після чого відчув нездужання, й 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку "Рудольфінерхаус". Лікарі цієї медустанови заявили, що В.ЮЩЕНКА було отруєно діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п`ять днів до госпіталізації.