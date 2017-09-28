Волинський УКРОП заявив про тиск влади на кандидатів напередодні виборів до ОТГ
Укропівці звернулися до представників Блоку Петра Порошенка "Солідарність" із вимогою припинити маніпулятивні методи та залякування людей, які не підтримують їхню позицію та не хочуть мати з ними жодних справ.
На Волині влада чинить адміністративний тиск, щоб не допустити перемоги місцевих представників УКРОПу на виборах голів та депутатів до 19 об’єднаних територіальних громад 29 жовтня. Про це повідомляють у Волинській обласній регіональній парторганізації УКРОПу.
«Керівники профільних відділів райдержадміністрацій викликають до себе директорів шкіл, педагогів, медиків на так звані бесіди, під час яких прямим текстом заявляють: балотуйтеся від будь-якої партії, але не від УКРОПу. Людей шантажують втратою роботи», – сказано в заяві.
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Також волинські представники партії розповіли про стратегію дій щодо ймовірних кандидатів на посади голів об’єднаних територіальних громад. Зокрема, з ними особисто зустрічається голова Волинської обласної державної адміністрації Володимир Гунчик: «Методів тиску під час такого спілкування два: обіцяння золотих гір або ж попередження про ймовірні ризики для репутації людини. Додамо, що такі зустрічі щодо виборів відбуваються у його робочому кабінеті в ОДА».
З огляду на це укропівці звернулись до представників Блоку Петра Порошенка «Солідарність» з вимогою припинити маніпулятивні методи та залякування людей, які не підтримують їхню позицію та не хочуть мати з ними жодних справ. «Досить замовляти брудні інформаційні кампанії проти ваших опонентів. Патріотизм – це не насилля, не брехня і не узурпація влади! Припиніть будувати паркан розколу у громадах. Не забувайте: час вашого перебування на посадах закінчиться», – акцентують у Волинському УКРОПі.
Водночас представники партії нагадали, що на виборах до ОТГ у грудні 2016 та квітні 2017 року УКРОП посів перше місце в рейтингу політичних сил, які змагалися за депутатські мандати.
«Під час минулих виборчих кампаній люди, які висловили нам свою підтримку і які балотувалися від УКРОПу, відчували адміністративний тиск з боку діючої влади, яка беззаперечно виконувала всі вказівки порошенківських ставлеників. Цієї кампанії тиск значно посилився», – додали у волинському осередку партії.