Тігіпко зніме проблему альтернативних кандидатів у Президенти?

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що участь банкіра Сергія ТІГІПКА у президентській кампанії як кандидата переведе боротьбу з віртуальної площини в ідеологічне русло та позбавить суспільство проблеми «альтернативного кандидата».

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМС, так О.ГОЛОБУЦЬКИЙ прокоментував перспективи участі С.ТІГІПКА в майбутніх президентських виборах.

«С.ТІГІПКО, поза сумнівом, запропонує ідеологічний тон дискусії, в якій деякі претенденти на роль політичної альтернативи просто виявляться не сильні», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. Водночас він зазначає, що на відміну від Арсенія ЯЦЕНЮКА, кандидатура якого також обговорюється в контексті участі у президентських виборах, «за С.ТІГІПКОМ є і досвід, і можна собі уявити його команду, і безумовно зрозумілі його принципи». І при цьому, додає експерт, С.ТІГІПКО володіє тими ж перевагами, що й А.ЯЦЕНЮК, зокрема, молодістю, очевидною незалежністю, достатньою успішністю.

Водночас, на думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, зараз говорити про шанси С.ТІГІПКА перемогти на виборах не випадає, проте «образ віртуальної альтернативи в особі А.ЯЦЕНЮКА буде зруйновано».

Політолог також упевнений, що з появою С.ТІГІПКА «прямо на марші почнуть перебудовувати свої виборчі кампанії всі основні кандидати на пост Президента України».