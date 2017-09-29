Маєток подруги та авто тестя фігуранта справи: журналісти дізнались, як живе високопосадовець ГПУ (фото, відео)

Начальник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Володимир Гуцуляк разом із родиною живе у маєтку під Києвом площею 236 квадратних метрів, який записаний на подругу дружини високопосадовця. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

Зазначається, що журналісти регулярно бачили дружину Гуцуляка, яка виїжджала та приїздила до будинку у с. Дмитрівка, що під Києвом. При цьому сам Гуцуляк запевняє, що за користування будинком сплачує оренду, хоч і значно нижчу за ринкову - 11 тисяч гривень на місяць.

«Будинок – нашої подруги, тому ринкову вартість, зрозуміло, вона не поставила б. У нас є певні преференції і пільги, але це не пов’язано з роботою, це пов’язано з тим, що це людина близька до моєї сім’ї», – пояснив Гуцуляк.

Журналісти також дізнались, що автомобіль, на якому їздить дружина посадовця - Toyota RAV4, оформлений на Олексія Бушая – тестя екс-голови правління ПАТ «Нафтогазвидобування» Олега Семінського.

«Раніше колишній слідчий із департаменту Гуцуляка Дмитро Сус розслідував справу щодо викрадення Семінського, в рамках якого в 2015 року були арештовані активи «Нафтогазвидобування». Семінського викрали невідомі особи на початку 2012 року, після чого до травня 2015-го бізнесмен перебував у полоні, - йдеться у розслідуванні.

Гуцуляк же виправдовується, що не знав, що авто, на яке він передав 800 тис. грн, оформлене на Бушая, бо думав, що автівку під час купівлі в Чернігові оформили на працівника автосалону, бо він мав знижку.

Однак, Бушай повідомив журналістам, що автомобіль нібито передали Дмитру Сусу безоплатно для потреб слідства. При цьому Сус заявляє, що він отримав від Гуцуляка «800-900 тисяч гривень» для купівлі автомобіля, і стверджує, що сплатив ці гроші працівнику автосалону.

Гуцуляк пізніше зазначив, що вирішив повернути авто офіційному власнику.

Згідно із декларацією, родина Гуцуляків не має у власності жодного нерухомого майна.

Як повідомляв УНІАН раніше, 25 липня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса.

Як відомо, слідчий Дмитро Сус забув вказати в анкеті чесноти авто преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч грн, що, як з'ясували журналісти, належало його 85-річній бабусі. У серпні 2016 сталося зіткнення між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

У ГПУ заявили, що стеження було незаконною, у той час як НАБУ стверджує, що мали на це рішення суду. Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Увечері сам Сус відвіз їх в будівлю НАБУ.