У Мін’юсті немає доказів підробки документів на продаж Інтера

Міністерство юстиції України спростовує інформацію деяких ЗМІ про проведення Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Мін’юсту експертизи автентичності підпису екс-власника телеканала «Інтер» Ігоря Плужникова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, "зазначена інформація не відповідає дійсності, оскільки спеціалістами інституту експертизи з дослідження оригінальних матеріалів не проводилося та судової експертизи не призначалося".

"Генеральною прокуратурою України проводиться перевірка, в рамках якої було звернення до КНДІСЕ надати письмову консультацію. Інституту було надано копії окремих документів, на підставі яких і було проведене дослідження спеціаліста КНДІСЕ, що має консультативний характер", - зазначається у повідомленні.

Як наголосила прес-служба Мін’юсту, "вказане дослідження не є доказом у справі", водночас зауваживши, що право на проведення таких досліджень надається відповідним положенням “Про судову експертизу”.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, головний акціонер, співзасновник телеканалу «Інтер» І.Плужников помер 22 червня 2005 року в Німеччині від гострого інфекційного гепатиту.

За офіційною інформацією, І.Плужников володів 71% акцій телеканалу «Інтер». Незабаром 61% був проданий вдовою І.Плужникова Світланою компанії Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО. Згідно з розслідуванням деяких ЗМІ, угода про продаж каналу відбулась 19 квітня 2005 року, а активні дії зі зміни власників «Інтера» збіглись із раптовою хворобою і смертю І.Плужникова. Політики, зокрема Володимир СІВКОВИЧ (Партія регіонів), звертались до СБУ та Генпрокуратури з вимогою розслідувати обставини смерті І.Плужникова, пов’язуючи його смерть із начебто невдалою угодою з продажу контрольного пакету акцій «Інтера».

4 квітня 2009 року Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що Міністерство внутрішніх справ проситиме Генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу за фактом підробки документів на право власності акцій “Інтера”, переданих від колишнього головного акціонера телеканалу І.Плужникова іншим особам.

При цьому він нагадав, що ще в 2005 році Державний департамент боротьби з економічною злочинністю МВС України порушив кримінальну справу, пов’язану з низкою операцій з акціями деяких українських та закордонних компаній. Однією з цих операцій був перехід права власності на телеканал «Інтер» «від на той момент ще живого пана Плужникова до інших нових власників». «Тоді ж була замовлена експертиза, і експерт встановив, що нотаріально завірена копія довіреності від імені пана Плужникова в частині його підпису та написання його прізвища є фальсифікованою», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На початку квітня народний депутат України Володимир ПИЛИПЕНКО (фракція БЮТ) зареєстрував у секретаріаті Верховної Ради проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання І.Плужникова й заволодіння невідомими особами його власністю – акціями телекомпанії «Інтер».