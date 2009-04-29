Янукович: теоретично коаліція з БЮТ можлива, практично - ні

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що поки що не бачить можливостей для створення коаліції між очолюваною ним політичною силою і Блоком Юлії Тимошенко.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв’ю «5-му каналу».

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що з прем’єр-міністром Юлію ТИМОШЕНКО зустрічається «постійно і вже багато часу».

Водночас, він наголосив, що у переговорах з БЮТ «є багато розбіжностей, які неможливо подолати».

«Поки я не бачу можливостей, як ці розбіжності подолати. І справа не в мені особисто. Я, наприклад, кажу: ви визнайте ті помилки, які ви зробили, і скажіть правду сьогодні Україні, людям, що сталося з країною за цей час», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що «дискусії, які в нас проходять інколи – я не скажу, що на постійній основі – вони мене переконали в тому, що надії практично ніякої немає».

«Я не хочу робити ніяких офіційних повідомлень. Тому що ми не приймали жодного офіційного рішення… Я скажу, що не може бути дві правди. Правда є одна. Ми її повинні визнати, що зараз дуже складна ситуація в країні. Є об’єктивні причини – це світова фінансова криза. І є суб’єктивні – наші внутрішні питання», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, лідер Партії регіонів не виключив, що «теоретично можливо створити і зараз нову коаліцію».

«Теоретично це можливо за умов, якщо відбудеться порозуміння, якого немає», - сказав лідер Партії регіонів.

Говорячи про підстави для розпуску уряду, В.ЯНУКОВИЧ зазначив: «їх, підстав, більше, ніж достатньо: немає коаліції в парламенті, і уряд не працює ефективно».