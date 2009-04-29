Черномирдін: перегляд ціни на газ для України можливий лише в одному випадку

Посол РФ в Україні Віктор Черномирдін говорить, що газові угоди з Україною повністю влаштовують російську сторону і не бачить підстав для їх перегляду. Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Известия", коментуючи слова Віктора Ющенка про те, що нинішні газові домовленості між Україною і Росією не влаштовують обидві сторони.

"Я не знаю, що конкретно мав на увазі президент Ющенко і що його не влаштовує. Якщо у нього є якісь пропозиції - хай вносить. Адже до будь-якої угоди можна підходити по-різному. Меж вдосконалення не існує.

Сказати про необхідність змін - це одне. А пояснити, що мається на увазі - інше. Ті домовленості, ті контракти, які ми уклали з Україною, розраховані на 10 років. І я не бачу потреби їх міняти. Перш за все необхідно працювати і виконувати те, що прийняте. Взимку ми ухвалили остаточне рішення щодо цінової політики. Розрахунки для України повинні бути такими, як і для всіх європейських споживачів. Це питання закрите - щоб більше не повторювалися ситуації з новорічним відключенням газу.

А що стосується розмов про те, що Росії в угодах щось не подобається, я зустрічався з керівниками "Газпрому" і не чув, щоб хтось сказав, що нас щось не влаштовує. Якби угода нас не влаштовувала, ми б її не підписували".

Віктор Черномирдін також вважає, що перегляд ціни на газ для України можливий тільки в одному випадку - в плані підвищення.

"Можливий, але тільки у бік збільшення. З нинішнього року, як і було неодноразово сказано Україні, ми працюємо за європейською схемою: наші ціни залежать від світової кон`юнктури. На початку 2009 року вартість газу для України була 450 доларів за тисячу кубометрів, сьогодні це вже інша цифра, тому що помінялися ціни на нафту. Буде рости вартість нафти - підвищиться і ціна газу. Причому не тільки для України. У нас, в Росії, ціни теж залежать від світової ситуації, трансформуються і по суті справи підвищуються".