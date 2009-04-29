Путін: нічого імпортного не їм

09:27, 29 квітня 2009
Політика
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Як прем`єр РФ підтримує свого виробника

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін не їсть імпортних продуктів харчування.

Так він відповів на запитання читача газети "Аргументи і факти", котрий цікавився, як Путін підтримує вітчизняного виробника. "Нічого імпортного не їм", - наводить видання слова прем`єра РФ. Також Путін повідомив, що носить, головним чином, одяг і взуття вітчизняних виробників.

Эхо Москвы

 

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