Путін: нічого імпортного не їм

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін не їсть імпортних продуктів харчування.

Так він відповів на запитання читача газети "Аргументи і факти", котрий цікавився, як Путін підтримує вітчизняного виробника. "Нічого імпортного не їм", - наводить видання слова прем`єра РФ. Також Путін повідомив, що носить, головним чином, одяг і взуття вітчизняних виробників.

Эхо Москвы