КС взявся за дату президентських виборів

Конституційний Суд України розпочав розгляд справи щодо конституційності постанови парламенту про призначення виборів Президента на 25 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, розгляд справи розпочато у формі усного слухання.

Як зазначив суддя-доповідач у справі Іван ДОМБРОВСЬКИЙ, Президент просить визнати відповідну постанову Верховної Ради неконституційною. Глава держави у своєму поданні зауважив, що, відповідно до частини п’ятої ст. 103 Конституції України, чергові вибори Президента, після виборів глави держави, обраного 26 грудня 2004 року, який склав присягу 23 січня 2005 року, мають проводитися «в останню, до 23 січня 2010 року, неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента України, тобто 17 січня 2010 року».

Глава держави вказав, що визначення іншої дати проведення чергових виборів Президента є порушенням пункту 7 частини першої статті 85, частини п’ятої статті 103 Конституції України. Глава держави зауважив, що парламент, приймаючи постанову, керувався нормами закону, зокрема, частиною першою статті 17, за якою чергові вибори Президента відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента України.

У поданні Президент вказує, що наведене положення відтворює припис частини п’ятої статті 103 Конституції України 1996 року, за яким «чергові вибори Президента проводяться в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента України». При цьому, вказує глава держави, у пункті п’ять розділу 1 закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року частина п’ята статті 103 Конституції України була викладена в новій редакції, яка на сьогодні є чинною.

На думку Президента, законом жодних винятків щодо дії після 1 січня 2006 року зміненої ним частини п’ятої статті 103 Конституції України не встановлено. Крім того, вказує Президент, вищезаначений закон не містить застережень, за якими вказана норма Конституції не застосовується щодо наступних чергових виборів Президента, які будуть проведені після набуття цими змінами чинності. Водночас, вважає глава держави, у ньому є застереження щодо набуття чинності новою редакцією частини першої статті 77 Конституції України не з 1 січня 2006 року, а з дня набуття повноважень Верховної Ради, обраної у 2006 році.

Саме тому Президент вважає, що нова редакція частини п’ятої статті 103 Конституції України набула чинності з 1 січня 2006 року і має застосовуватися до всіх наступних чергових виборів Президента, що проводитимуться після цієї дати.

І.ДОМБРОВСЬКИЙ нагадав, що провадження по конституційному зверненню Президента було відкрите 15 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Верховна Рада призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року. 8 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до КС подання про визнання неконституційним призначення парламентом президентських виборів на 25 жовтня 2009 року.