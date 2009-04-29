Кріль вказав Тимошенко, де лежать «дешеві» українські гроші

Лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ заявляє, що навести порядок у державному господарстві за рахунок внутрішніх резервів дешевше, ніж брати кредити за кордоном.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЄЦ.

Зокрема, коментуючи спробу прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО отримати кредит у Росії, І.КРІЛЬ зазначив: «Брати кредити завжди легше, ніж ефективно господарювати. Будь-який кредит доведеться повертати, причому з відсотками. Оскільки грошей в країні при такому господарюванні немає, є небезпека, що завтра за кредит потрібно буде віддавати стратегічні підприємства».

На думку І.КРІЛЯ, Україна може значно зменшити залежність від зовнішньої допомоги, якщо спробує віднайти внутрішні резерви, не втрачаючи “мільярди державних коштів через неефективне управління”. Водночас, за його словами, “урядова політика Ю.ТИМОШЕНКО зводиться до банальних спроб дожити до виборів”.

При цьому І.КРІЛЬ наголосив на неприпустимості того, що держава втрачала б там, де вона може заробляти. За його словами, задіяти ресурси можна здійснивши кілька кроків.

Зокрема, відновити державний контроль на підприємствах із часткою державної власності понад 50%, - держава повинна керувати і отримувати доходи від майна, яке їй належить. Також посилити захист державних інтересів на підприємствах (в тому числі енергорозподільних підприємствах – облгазах, обленерго) із часткою державної власності. Крім того, запровадити державну монополію на експорт електроенергії, оскільки, наголошує І.КРІЛЬ, сьогодні на українській електроенергії заробляють посередники, а не держава.

“Зробити це непросто. Але треба вирішувати – або заганяти країну в боргову кабалу, або навести порядок у власному господарстві”, - зазначив лідер ЄЦ.