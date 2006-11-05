У Черкасах виявлено листівки, спрямовані проти одного із кандидатів

У Черкасах одразу в декількох місцях виявлено агітаційні листівки, спрямовані проти одного із кандидатів на посаду міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник голови Черкаської обласної організації Комітету виборців України Юрій САС.

За його словами, листівки виготовлені на білому папері формату А-4 друкарським способом і не мають вихідних даних.

У листівках, зокрема, йдеться: «Голосуйте за Сергія ОДАРИЧА - бізнес-партнера Михайла БРОДСЬКОГО. Тільки кияни врятують Черкаси", повідомив Ю.САС, наголосивши, що "це брудна спроба накалити і без того напружену ситуацію у Черкасах. Безумовно, листівки спрямовані проти Сергія ОДАРИЧА. Втім, на виборців вони навряд чи вплинуть».

С.ОДАРИЧ, за даними ряду соціологічних досліджень, є лідером виборчої кампанії у Черкасах.

Сьогодні у Черкасах проходять повторні вибори міського голови.