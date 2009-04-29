БЮТ чекає, що Литвин підпише закон замість Ющенка

Фракція Блоку Юлії Тимошенко очікує, що голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН підпише закон про внесення змін до деяких законів стосовно повноважень Конституційного Суду України, оскільки сьогодні сплив термін, відведений Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ для підписання даного закону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це заявив заступник голови фракції БЮТ, співавтор законопроекту Андрій ПОРТНОВ.

Депутат нагадав, що закон був відправлений на підпис Президентові після того як Верховна Рада понад трьомастами голосами народних депутатів подолала його вето.

«На жаль, це не перший випадок, коли Президент України порушує установлені Конституцією терміни і не підписує законопроекти. Тому з сьогоднішнього дня закон має бути підписаний головою Верховної Ради України», - наголосив народний депутат.

А.ПОРТНОВ зазначив, що законом «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» чітко встановлюється порядок відкриття і припинення проваджень Конституційним Судом, терміни розгляду справ, порядок зупинення актів Кабінету міністрів та порядок розгляду питань стосовно імпічмента Президента.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Президент застосував вето до ухваленого 19 березня Верховною Радою закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання».

Даним законом передбачено вдосконалення правового регулювання діяльності Конституційного Суду України.

Зокрема, передбачено визначити форму і зміст звернення ВР про дачу висновку Конституційним Судом України щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, строків відкриття конституційного провадження за цією процедурою.

Також передбачено внести зміни до закону “Про Кабінет міністрів України”, встановивши, що дія акта уряду, який зупинено указом Президента України і щодо якого є рішення КС про визнання таким, що відповідає Конституції, або ухвала про відмову у відкритті провадження не може бути повторно зупинена Президентом.

14 квітня ВР подолала вето Президента на закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання». За подолання вето проголосували 388 з 427 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.