Піскун: при Ющенку працювати генпрокурором не хочу і не буду

Колишній генеральний прокурор України Святослав ПІСКУН заявляє, що за будь-яких умов він не хоче бути генеральним прокурором за президентства Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ПІСКУН сказав сьогодні під час прес-конференції.

«Я хочу бути генпрокурором, але я неодноразово заявляв, що при Президентові ЮЩЕНКУ працювати генпрокурором не хочу і не буду», - сказав він.

У зв’язку з цим С.ПІСКУН запевнив, що, незважаючи на рішення суду про незаконність указу Президента щодо його звільнення з посади генпрокурора, він не збирається писати заяву про поновлення на цій посаді. С.ПІСКУН пояснив це тим, що на сьогодні в Україні є генеральний прокурор, а він не хоче заважати роботі цього відомства.

При цьому С.ПІСКУН зауважив, що спокійно поставився до наміру Секретаріату Президента в апеляційному порядку оскаржити рішення суду про визнання незаконним указу щодо його звільнення з посади генпрокурора. «Це нормальний процес, і це ознака демократії», - сказав С.ПІСКУН.

За словами С.ПІСКУНА, для нього головне, аби суспільство зрозуміло, що його було незаконно звільнено з посади генерального прокурора.

«Мені не потрібно нікого саджати в тюрму, мені потрібно, щоб народ зрозумів, що мене було незаконно позбавлено повноважень, і я не зміг довести до кінця розслідування резонансних справ», - сказав він.

При цьому, за словами С.ПІСКУНА, якщо буде поновлено верховенство права, то будуть підстави вважати, що Президент незаконно звільнив з посади генпрокурора С.ПІСКУНА, і цьому факту може бути надана відповідна оцінка.

«В цьому є складова злочину, передбачена статтею 366 Кримінального кодексу України («Службове підроблення» – УНІАН), і можна зробити висновок, чим це завершиться, я не сумніваюся, що це питання буде піднято», - сказав С.ПІСКУН.

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва 24 квітня 2009 р. визнав незаконним Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 24 травня 2007 р. № 469/2007 “Про визнання таким, що втратив дію, Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 357”. Указом від 26 квітня 2007 року С.ПІСКУНА було поновлено на посаді генерального прокурора України.

26 квітня 2007 р. Президент поновив С.ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України на виконання рішення Шевченківського районного суду Києва. У той же час, 24 травня 2007 року В.ЮЩЕНКО підписав Указ № 469/2007 “Про визнання таким, що втратив дію, Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 357”.

Як йдеться в оприлюдненому офіційним інтернет-представництвом глави держави документі, “з метою забезпечення виконання норм Конституції України про несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності і відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності» визнати таким, що втратив дію, Указ Президента України від 26 квітня 2007 року № 357 «Питання С.ПІСКУНА». С.ПІСКУН оскаржив цей указ.

У той же час, незважаючи на рішення суду, С.ПІСКУН заявив, що не писатиме заяву про поновлення на посаді генерального прокурора України. С.ПІСКУН зазначив, що рішенням Окружного апеляційного адмінсуду Києва скасовано «незаконний указ про моє звільнення, а тому, автоматично це означає, що працює указ про моє призначення» на посаду генерального прокурора.

Секретаріат Президента України має намір оскаржити рішення суду про визнання незаконним указу Президента України щодо звільнення С.ПІСКУНА.