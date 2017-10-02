Затримані бандити із "Торпеди" пов'язані із екс-"регіоналами" - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що правоохоронці затримали бандитську групу, яка причетна до злочинів з розпалювання ворожнечі в Україні та пов’язана з екс-регіоналами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Вчора працівниками Нацполіції затримана бандитська група, яка вчиняла злочинні дії на території України протягом 2016-2017 років. Вчора вони їхали підривати угорський пам’ятник в Закарпатті на Верецькому перевалі і мали на це відповідне замовлення», - заявив він.

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За його словами, при затриманні в цієї групи було вилучено гранати і спеціальний вибуховий пристрій з газовим балоном. «Ми маємо прямі докази - це зразки та аналізи ДНК, свідчення самих затриманих та матеріали аналізу і фіксації людей на місці злочину - (причетності – УНІАН) цієї бандитської групи до мінімум 9 злочинів… злочини були на грунті розпалювання ксенофобії і міжнаціональної ворожнечі», - додав міністр.