Путін пояснив, чому відхилив пропозицію Тимошенко

Питання про форму оплати за 19,5 млрд. кубометрів газу, який необхідно закачати в газові сховища України в 2009 році, на сьогодні не вирішене, і потребує додаткового вивчення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сьогодні на спільному з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО брифінгу в Москві.

В.ПУТІН повідомив, що ця тема обговорювалася сьогодні в ході його зустрічі з Юлією ТИМОШЕНКО. Він підкреслив, що вартість цього газу становить порядка 5 млрд. доларів.

«Вона (ця тема – УНІАН) потребує додаткового вивчення і дослідження. На сьогодні остаточного рішення немає, є розуміння того, за якими напрямами нам потрібно далі вести консультації», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він пояснив, що варіант оплати газу за рахунок коштів, одержаних за майбутній транзит газу територією України, який Ю.ТИМОШЕНКО назвала сьогодні підходящим для України, російською стороною не підтримується. Основна причина, яка підтверджує неможливість реалізації такого кроку, - побоювання, що в майбутньому компанія НАК «Нафтогаз» може змінити форму свого існування.

«Якщо «Газпром» заплатить за кредит за кілька років наперед, а потім газотранспортна система України зазнає відповідних і зафіксованих у відомому протоколі змін, і якщо з`явиться замість НАК "Нафтогаз України" інша компанія, яка займатиметься перекачуванням газу, з кого спитати?» - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що неприйняття такого варіанту не пов`язане з якою-небудь «злою волею» «Газпрому» або Росії.

Разом із тим російський прем`єр підкреслив, що «є натяки» на те, що все ж таки ця проблема незабаром буде розв`язана. Проте, на його думку, поки передчасно говорити, яким чином.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією джерела в уряді, на сьогодні уряд і НАК «Нафтогаз Україна» розглядають три варіанти розрахунку за газ, який буде одержаний від «Газпрому» в 2009 році: надання "Нафтогазу" товарного кредиту, оплата газу в рахунок вартості транзиту; оплата за фактом споживання.