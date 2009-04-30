Азаров розвідав, що «приховує Тимошенко»

Член фракції Партії регіонів у Верховній Раді, міністр фінансів опозиційного уряду Микола АЗАРОВ оцінює ситуацію з бюджетними ресурсами в державі як критичну.

«За даними Державного казначейства (які, до речі, за рішенням прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО приховуються від громадськості), гривневі кошти на Єдиному казначейському рахунку зменшились із 7,7 млрд. грн. на початок 2009 року до критичних 1,7 млрд. грн. на 28 квітня 2009 року», - сказано в переданій УНІАН прес-службою М.АЗАРОВА заяві народного депутата.

У зв`язку з цим політик констатував, що в попередні роки станом на кінець квітня на ЄКР завжди було близько 12-15 млрд. грн.

Так, за оперативними даними, які наводить М.АЗАРОВ, на 28 квітня 2009 року залишки загального фонду держбюджету становили «мінус 3,2 млрд. грн.», а позики Пенсійному фонду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку досягли 13 млрд. грн.».

«Фактично це означає, що для фінансування програм загального фонду держбюджету і дефіциту Пенсійного фонду уряд ТИМОШЕНКО використовував кошти, які мають інше призначення й інших розпорядників (кошти спецфонду держбюджету, місцевих бюджетів, позабюджетних фондів і т.д.)», - пояснив ситуацію, що склалася, міністр фінансів опозиційного уряду.