Тимошенко хочуть бачити в Брюсселі

Президент Європейської народної партії Вілфред МАРТЕНС запросив прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО відвідати Брюссель найближчим часом.

Про це він сказав у телефонній розмові з Ю.ТИМОШЕНКО, повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів.

Зокрема, під час розмови Ю.ТИМОШЕНКО привітала президента ЄНП з гарним початком у Варшаві Конгресу ЄНП і подякувала В.МАРТЕНСУ за його внесок у зміцнення демократії в Україні. Ю.ТИМОШЕНКО висловила жаль у зв’язку із неможливістю взяти участь у роботі Конгресу ЄНП.

В.МАРТЕНС, у свою чергу, подякував Ю.ТИМОШЕНКО за високу оцінку внеску ЄНП у становлення демократії та соціально-ринкової економіки в Україні. Президент ЄНП запросив прем’єр-міністра відвідати Брюссель у найближчий час. «Ми завжди Вам раді», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО відмінила запланований на сьогодні візит до Польщі для участі у форумі Європейської народної партії, що проходить у Варшаві з 29 квітня. О 14:00 відбудеться її прес-конференція за результатами візиту до Росії.