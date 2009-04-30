Венеціанська комісія засіла за «Конституцію від Ющенка»

Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) зробить все можливе для того, щоб Україна отримала «гарний проект нової Конституції».

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, йшлося під час зустрічі міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА з керівником Секретаріату Венеціанської комісії Джанні БУКІККІО. Зустріч відбулася в рамках робочого візиту українського міністра до Страсбурга, який відбувався з 27 по 29 травня з метою обговорення актуальних питань співробітництва у сфері юстиції.

За словами М.ОНІЩУКА, у ході зустрічі з Д.БУКІККІО обговорювалася співпраця у галузі експертизи українського законодавства на відповідність стандартам Ради Європи. У цьому контексті, зокрема, Д.БУКІККІО окремо зупинився на проекті президентського проекту Конституції України, експертиза якого наразі здійснюється фахівцями Венеціанської комісії.

Д.БУКІККІО наголосив, що для розвитку України як демократичної країни не вистачає політичної стабільності. Зміни до Конституції України можуть забезпечити таку стабільність.

При цьому, за словами Д.БУКІККІО, Венеціанська комісія «зробить все можливе, щоб Україна отримала гарний проект нової Конституції».

«Стабільність України – це стабільність Ради Європи», - наголосив керівник Секретаріату Венеціанської комісії.

За словами Д.БУКІККІО ще зарано давати конкретні висновки щодо проекту нової Конституції, презентованої Президентом України. Разом з тим, наголосив він, «на перший погляд проект виглядає достатньо добре».

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО передав голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ проект нової Конституції і попросив розглянути його в парламенті як невідкладний.

У проекті нової Конституції глава держави, серед іншого, пропонує назвати парламент Національними Зборами України, які складатимуться із Палати депутатів і Сенату, створити інститути народної законодавчої ініціативи, а також інститут місцевої ініціативи.

Крім того, В.ЮЩЕНКО пропонує заборонити одночасне проведення вибори глави держави, народних депутатів та до органів місцевого самоврядування, а також встановити новий адміністративно-територіальний устрій та нові принципи місцевого самоврядування.

Також він пропонує провести президентські вибори 17 січня 2010 року, а парламентські - через шість місяців з дня набуття чинності нової Конституції.

1 квітня заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК заявила, що Президент планує направити свій законопроект змін до Конституції України у Європейську комісію “За демократію через право” Ради Європи (Венеціанську комісію).