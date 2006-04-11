Соратник Мороза відмовляється від депутатського мандата

Голова Одеської обласної державної адміністрації Василь ЦУШКО після передвиборної відпустки планує залишитися на своїй посаді і не йти на роботу до Верховної Ради.

Про це сьогодні повідомив УНІАН керівник відділу зі взаємодії із ЗМІ і зв`язків з громадськістю апарату облдержадміністрації Віктор БРІК.

За його словами, «передвиборна відпустка у голови облдержадміністрації завершилася 8 квітня. Проте В.ЦУШКО поки що не приступив до виконання посадових обов`язків - продовжив відпочинок ще на 2 тижні, оскільки відпрацював рік без перерви». Вийти на роботу губернатор планує в третій декаді квітня, сказав В.БРІК.

Наприкінці березня - початку квітня обов`язки голови Одеської облдержадміністрації виконує перший віце-губернатор Борис ЗВЯГІНЦЕВ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЦУШКО пройшов до Верховної Ради за списком Соціалістичної партії України (№12).