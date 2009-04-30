Тимошенко вмовила Путіна «пробачити» Україні $2 мільярди

Російська сторона не пред`являтиме Україні штрафні санкції за недобір природного газу протягом всього 2009 року, заявила прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко на брифінгу у четвер. Тільки за січень-квітень штрафні санкції за недобір газу Україною могли би скласти 2 мільярди доларів. За даними "Нафтогаза України", в березні країна спожила планові 2,5 мільярда кубометрів газу, а за лютий - 1 мільярд кубометрів, тоді як за планом мала купити 2 мільярди кубів.

РІА "Новости"