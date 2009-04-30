Кириленко вважає, що Тимошенко у Москві проходила фінальний кастинг

Лідер громадського руху "За Україну!", народний депутат В`ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що Росія в обмін на підтримку того чи іншого кандидата на пост Президента України ставитиме питання про передачу їй української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це член фракції "Наша Україна – Народна самооборона" заявив журналістам у Полтаві.

В.КИРИЛЕНКО, коментуючи візит у Москву 29 квітня прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, сказав: "Мені здається, що це фінальний кастинг, оглядини ТИМОШЕНКО в Кремлі перед початком президентської кампанії".

Він також не виключив, що Москву незабаром відвідає лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Я думаю, що слідом за нею поїде ЯНУКОВИЧ як ще один кандидат Кремля, і все це закінчиться тим, що головні кандидати в Президенти змагатимуться не за захист українських національних інтересів, а за більшу чи меншу відданість кремлівській політиці", - вважає лідер руху "За Україну!".