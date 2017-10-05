"Подумайте, про що ви мелете тут?": Савченко і Береза посварилися на засіданні комітету Ради

На засіданні комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони відбулася суперечка між депутатами Надією Савченко та Юрієм Березою.

Як передає кореспондент УНІАН, суперечка між депутатами сталася під час обговорення президентського законопроекту №7163 про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.

Зокрема, Савченко сказала, що президентський законопроект №7163 є непродуманим.

"Я хочу просто зараз застерегти Україну та українців. Ви хочете мати Україну врешті-решт, одну цілу, єдину і неподільну? Чи ви хочете мстити один одному до скону наших днів", - заявила Савченко.

"Колись було таке поняття після Радянського Союзу як "вороги народу" і вороги під час Радянського Союзу. Так от, вороги народу - це були наші герої УПА. Їх тоді зробили ворогами народу на 70 довгих років. Ви зараз робите ту саму помилку, небезпечну помилку, як би ви не ставилися до тих, хто зараз воює на Донбасі", - заявила Савченко.

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Також депутат сказала, що цей проект закону не є державницьким. При цьому, вона запропонувала першу частину альтернативного законопроекту групи депутатів взяти за основу.

Проте, ці слова Савченко не сподобалися народному депутату з фракції «Народний фронт» Юрію Березі.

"Пані Надія, ви взагалі-то в українському парламенті. Я перепрошую, подумайте, про що ви мелете тут? Кого ви тут пропагандуєте?" , - сказав Береза.

Своєю чергою Савченко сказала, що представляє ту частину українського народу, яка підтримала її на виборах.

"Яку частину? Та, що вбиває українців? Закрийте рота врешті-решт", - додав Береза.

Голова комітету Сергій Пашинський спробував заспокоїти депутатів, сказавши, що в російський ЗМІ розповсюджується інформація, що президентський закон, "це є фактично об'ява війни Росії".

"Майте на увазі, задача деяких сил зірвати прийняття цього законопроекту", - сказав Пашинський.

Водночас, слова Пашинського депутатів не запокоїли. Береза сказав Савченко не пропагандувати "наволоч" в українському парламенті.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони підтримав президентський законопроект про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях (№ 7163), але доручив підготувати поправки.