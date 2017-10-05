НБУ за державні гроші найняв PR-компанію для виправдання захоплення ПриватБанку - журналіст

Нацбанк за державні гроші найняв PR-компанію, щоб виправдовувати в іноземних медіа рейдерське захоплення Приватбанку. Про це повідомив журналіст Олександр Дубинський на своїй сторінці Facebook.

"Отже, обіцяний скандал з розтратою державних грошей Національним банком на відбілювання операції з рейдерського захоплення Приватбанку. Публікую два листи, спрямовані кільком британським журналістам від імені двох PR-агентств: BellPottinger і Celicourt - одним і тим же менеджером Maria Jennings. З листів Maria Jennings від імені BellPottinger явно випливає, що компанія працює на органи державної влади України: журналістам пропонують ознайомиться з вмістом релізу Міністерства фінансів по ПриватБанку за добу до його публікації", - написав журналіст.

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За його словами, при цьому розставляються явні акценти - про провину власників банку в його проблемах.

"Який держорган є замовником інформаційної кампанії - слідує уже з листа Maria Jennings від імені Celicourt: там явно сказано, що агентство діє від імені Національного банку України. Там же йдеться і про мету комунікації: правильні акценти при розміщенні матеріалів про аудит Приватбанку з боку агентства Kroll і питання про нового голову НБУ. Того самого НБУ, який, як я вже писав, жодних тендерів на закупівлю діяльності PR-агентств не проводив", - пише Дубинський.

Він підкреслює, що виникає логічне питання - хто платить за послуги недешевих лондонських агенцій. При цьому Дубинський називає і розцінки - від 7-10 тисяч фунтів на місяць.

"Яким чином приватний замовник може оплачувати послуги для Нацбанку? По суті, дані листи - свідчать про корупцію в Нацбанку. Яку повинні розслідувати в НАБУ", - написав журналіст.

Як повідомляв УНІАН, на думку Дубинського, націоналізація Приватбанку була завданням, яку голові НБУ Валерії Гонтаревій поставили у вищих владних кабінетах. Такий висновок він зробив зскріншотів листування Гонтарєвої зі своєю підлеглою Катериною Рожковою.