Сили оборони уразили місце пуску ударних дронів в окупованому Криму

На території об’єкта виникла пожежа.

Сили оборони України уразили пуску ударних дронів в районі Гвардійського на тимчасово окупованому Кримському півострові, де розташовується один з ключових аеродромів російських загарбників.

Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram, у ніч на 17 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей російських окупантів.

"Уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського в тимчасово окупованому українському Криму", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, зафіксовано пожежу на території об’єкта.

Окрім того, уражено наземну станцію управління БпЛА "Оріон" у Новофедорівці (теж в тимчасово окупованому Криму).

Разом з тим, українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці, в тимчасово окупованому росіянами Криму, та пункт комунікації і живлення ретранслятора БпЛА на Тендрівській косі Херсонської області.

У цьому зв’язку, ступінь завданих збитків уточнюється.

Удари Сил оборони по об’єктах російських окупантів у Криму

Як повідомляв УНІАН, у Гвардійському розташовується один із ключових військових аеродромів російських загарбників на тимчасово окупованому Кримському півострові. Цей аеродром вже неодноразово зазнавав атак збоку Сил оборони України.

Нещодавно Сили оборони України успішно завдали удару по диспетчерській вежі військового аеродрому "Саки", що розташовується в районі Новофедорівки.

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