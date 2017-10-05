Сюмар про зрив розгляду законів про Донбас: це робота на догоду Росії та заради політичних амбіцій

Про це заявила заступник голови фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар.

"Були домовленості, що будь-які згадки про Мінські угоди будуть вилучені. Відповідна рекомендація була у профільного комітету (національної безпеки та оборони, - Ред.) Пашинського. Не було жодних шансів узаконити сьогодні у будь-який спосіб Мінські угоди в українському законодавстві. Замість цього відбувається зрив критично важливого законопроекту", - сказала вона.

"Якщо ми згадаємо, що говорила Росія про цей законопроект, то росіяни говорили фактично, що цей законопроект рівняється оголошенню війни Росії, бо він передбачає можливість введення воєнного стану на Сході країни і ефективний захист та звільнення цих територій. І ви бачите, хто сьогодні зриває у залі парламенту прийняття цього важливого законопроекту", - зауважила народний депутат.

Вікторія Сюмар також заявила, що поведінку представників "Самопомочі" та "Свободи", які заблокували президію та влаштували бійку з народними депутатами, не можна виправдати.

"Єдине, з цим я можу пов'язати всі ці речі - це бажання відкрити якось старт виборчої кампанії, почати на радикальних гаслах свої виборчі тури", - зазначила Сюмар.

Представник "Народного фронту" не виключає, що це свідоме розбурхування політичної ситуації напередодні 14 жовтня та акцій, анонсованих Саакашвілі.

"Все це плани повної дестабілізації країни. Хто в цьому зацікавлений? В них Росія зацікавлена. Чому вона хоче з себе зняти санкції? У разі неголосування за другий законопроект, який мав дуже чіткі обмеження, із Росії санкції можуть зняти фактично. І мені дуже прикро, що накручування вандалізму і радикалізму відбувається саме в цей день, коли зруйнували пам'ятник Небесній Сотні, коли зруйнували деякі речі і на вулиці Шовковичній. Мені дуже прикро, що цей вандалізм став трендом, і це не прикрашає Україну як в очах наших закордонних партнерів, так і в очах українців", - підсумувала народний депутат.