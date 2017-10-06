Оповита димом й стомлена голосуванням та бійками Рада закрилася

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив сьогоднішнє засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним передбачалося, що Година запитань до уряду пройде з 11.00 до 12.00.

Водночас, орієнтовно до 11.30 депутати розглядали проекти постанов, після чого Парубій взяв слово і вибачився перед тими кількома представниками уряду, які вже знаходилися в сесійній залі.

Читайте такожРада сьогодні спробує знову розглянути законопроекти щодо Донбасу (відео)

“На жаль, технічно в залі неймовірно складно працювати. Я хочу повідомити, що згідно ст.51 Регламенту і з технічних обставин я змушений зараз закрити ранкове засідання Верховної Ради України”, - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, в сесійній залі ВР після голосування за президентський законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163) до трибуни кинули димову шашку, після чого у з'явився дим і їдкий запах.

Пізніше позафракційний депутат Юрій Левченко заявив, що це він кинув димову шашку.