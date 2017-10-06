Проти президентського законопроекту щодо Донбасу проголосували 32 нардепи, 7 утрималися, 63 не голосували
Частина нардепів не підтримали президентський законопроект голосуванням проти, утримавшись або не з'явившись на засіданні.
32 депутата проголосували проти президентського проекту закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163). Як передає кореспондент УНІАН, на підтримку законопроекту у першому читанні проголосували 233 депутата із 335, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 32, утрималися - 7, не голосували - 63.
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Із 138 депутатів фракції "Блоку Петра Порошенка" "за проголосували" 114, проти - 0, утрималися - 3, не голосували - 12, відсутніми були 9. Утрималися Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм.
У "Народному фронті" із 81 депутата "за" проголосував 71, проти - 0, утрималися - 0. Троє депутатів не голосували, 7 були відсутні.
Водночас, у "Опозиційному блоці" із 43 депутатів ніхто не проголосував "за", натомість проти проголосували 24. Утрималися - 0, не голосували - 6, відсутні були 13.
У "Самопомочі", до якої входить 26 депутатів, ніхто також не підтримав цей законопроект, а проти проголосували 4. Утрималися - 0, не голосували - 8, відсутні були 14. Проти голосували Олег Березюк, Тарас Пастух, Роман Семенуха та Олена Сотник.
"Батьківщина", до якої входить 20 депутатів, також не голосувала за цей законопроект, але і проти ніхто не проголосував. При цьому троє утрималися, 14 не голосували, а ще троє були відсутні. Утрималися Вадим Івченко, Олексій Рябчин та Альона Шкрум.
У "Радикальній партії" з 20 депутатів проти проголосував один (Оксана Корчинська), 17 підтримали законопроект. Утрималися - 0, не голосували - 0, відсутні були 2.
У групі "Відродження" із 26 депутатів ніхто не проголосував ні "за", ні проти, а також ніхто не утримався. Натомість 18 депутатів були відсутні, а 8 не голосували.
У групі "Воля народу", куди входить 19 депутатів, "за" проголосували 12, ніхто не утримався і не голосував проти. Не голосували - 6, один був відсутній.
Серед 49 позафракційних депутатів 19 проголосували "за", проти - 3, 1 утримався, не голосували - 6, відсутні були 20. Проти проголосували Сергій Мельничук, Оксана Сироїд та Надія Савченко. Утримався Сергій Міщенко.
Як повідомляв УНІАН, за словами представника президента у Верховній Раді Ірини Луценко, законопроект №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» надасть можливість залучити оборонну зброю та ввести в Україну миротворчу місію.