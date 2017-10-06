Проти президентського законопроекту щодо Донбасу проголосували 32 нардепи, 7 утрималися, 63 не голосували

32 депутата проголосували проти президентського проекту закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163). Як передає кореспондент УНІАН, на підтримку законопроекту у першому читанні проголосували 233 депутата із 335, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 32, утрималися - 7, не голосували - 63.

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Із 138 депутатів фракції "Блоку Петра Порошенка" "за проголосували" 114, проти - 0, утрималися - 3, не голосували - 12, відсутніми були 9. Утрималися Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм.

У "Народному фронті" із 81 депутата "за" проголосував 71, проти - 0, утрималися - 0. Троє депутатів не голосували, 7 були відсутні.

Водночас, у "Опозиційному блоці" із 43 депутатів ніхто не проголосував "за", натомість проти проголосували 24. Утрималися - 0, не голосували - 6, відсутні були 13.

У "Самопомочі", до якої входить 26 депутатів, ніхто також не підтримав цей законопроект, а проти проголосували 4. Утрималися - 0, не голосували - 8, відсутні були 14. Проти голосували Олег Березюк, Тарас Пастух, Роман Семенуха та Олена Сотник.

"Батьківщина", до якої входить 20 депутатів, також не голосувала за цей законопроект, але і проти ніхто не проголосував. При цьому троє утрималися, 14 не голосували, а ще троє були відсутні. Утрималися Вадим Івченко, Олексій Рябчин та Альона Шкрум.

У "Радикальній партії" з 20 депутатів проти проголосував один (Оксана Корчинська), 17 підтримали законопроект. Утрималися - 0, не голосували - 0, відсутні були 2.

У групі "Відродження" із 26 депутатів ніхто не проголосував ні "за", ні проти, а також ніхто не утримався. Натомість 18 депутатів були відсутні, а 8 не голосували.

У групі "Воля народу", куди входить 19 депутатів, "за" проголосували 12, ніхто не утримався і не голосував проти. Не голосували - 6, один був відсутній.

Серед 49 позафракційних депутатів 19 проголосували "за", проти - 3, 1 утримався, не голосували - 6, відсутні були 20. Проти проголосували Сергій Мельничук, Оксана Сироїд та Надія Савченко. Утримався Сергій Міщенко.

Як повідомляв УНІАН, за словами представника президента у Верховній Раді Ірини Луценко, законопроект №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» надасть можливість залучити оборонну зброю та ввести в Україну миротворчу місію.