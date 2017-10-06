ЄСПЛ хоче отримати висновок українських лікарів щодо стану здоров'я утримуваного у РФ Гриба

17:47, 06 жовтня 2017
Політика
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ЄСПЛ запрошує українських лікарів до Павла Гриба і хоче отримати їхній висновок щодо стану його здоров'я перед прийняттям рішення щодо застосування термінових заходів.

Наразі не має інформації про стан здоров'я Гриба / фото ТСН

Європейський суд з прав людини запрошує українських лікарів до Павла Гриба, який утримується у слідчому ізоляторі ФСБ у Краснодарі, щоб вони оцінили стан його здоров'я, та дізналися, чи отримує він необхідне лікування.

Про це повідомила його адвокат в Україні Євгенія Закревська на своїй сторінці у Facebook.

"Європейський суд запрошує українських лікарів до Павла Гриба і хоче отримати їхній висновок щодо стану його здоров'я перед прийняттям рішення щодо застосування термінових заходів.

А також просить РФ надати інформацію щодо лікування, яке отримує Павло Гриб (цього не було в документах РФ, наданих суду) і документацію щодо стану його здоров'я в друкованому вигляді.

Сподіваюсь, що Українські МЗС, МОЗ і уповноважений з прав людини зроблять все для того, щоб наші лікарі якнайшвидше потрапили до Павла Гриба. А РФ не наважиться порушити пряму вказівку ЄСПЛ і не допустити їх до Павла". - йдеться у повідомленні Закревської.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня він поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

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Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

У МЗС України заявляли, що українські консули і адвокат не можуть отримати доступ до Гриба.

11 вересня адвокат Андрій Сабінін провів зустріч з юнаком.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня.

15 вересня у МЗС повідомили, що Гриба перевели зі слідчого ізолятора до медустанови. 16 вересня з медичного закладу його знову перевели до слідчого ізолятора.

Станом на 18 вересня батько затриманого українця Ігор Гриб повідомив, що не має інформації про стан здоров'я сина.

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Теги: #Павло Гриб у Росії#Викрадення Гриба