У Франції нагадали про запровадження особливого порядку місцевого самоврядування на Донбасі у два етапи

У Посольстві Франції в Україні нагадали про домовленість лідерів "нормандського формату" запровадити особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей у два етапи. Про це УНІАН повідомили у Посольстві Франції в Україні.

Зокрема, Франція вітає сьогоднішнє ухвалення Верховною Радою України закону, яким подовжено особливий статусу Донбасу, передбачений законом від 16 вересня 2014 року.

На думку французьких дипломатів, ухвалення цього закону підтверджує відданість України мирному врегулюванню конфлікту в рамках Мінських угод.

"Мінські домовленості від 5 та 19 вересня 2014 року з доповненнями від 12 лютого 2015 року у вигляді "Комплексу заходів із виконання Мінських угод" під егідою голів держав та урядів країн "нормандського формату" (Франція, Німеччина, Україна, Росія) спрямовані на відновлення територіальної цілісності України одночасно із процесом децентралізації", - сказано у повідомленні.

"В цих рамках на Паризькому саміті "нормандського формату" 2 жовтня 2015 року було домовлено, що особливий автономний статус буде введений в дію в два етапи: на тимчасовій основі в день проведення місцевих виборів на територіях, що знаходяться на цей день під контролем сепаратистів; згодом - на постійній основі після визнання відповідності цих виборів міжнародним стандартам та українському законодавству з боку Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ", - наголосили у посольстві.

Також сказано, що Франція і Німеччина продовжують свої посередницькі зусилля в рамках "нормандського формату" з метою сталого вирішення конфлікту.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 6 жовтня, ухвалила закон «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», внесений президентом України (реєстраційний номер 7164).

За дане рішення проголосували 229 із 337 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Даним законом ще на рік продовжено дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який був ухвалений у 2014 році.