Можливість реалізації закону щодо Донбасу обумовлена виконанням РФ низки вимог - Порошенко

Президент України Петро Порошенко впевнений, що виконання закону про особливості самоврядування в окремих районах безпосередньо залежить від виконання Росією – країною агресором і окупантом - пред'явлених їй вимог. Про це глава держави написав у неділю ввечері на своїй сторінці в Facebook.

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"Можливість виконання закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах жорстко обумовлена низкою вимог до Росії як агресора і окупанта, і до її маріонеткових режимів. Насамперед – вимогою про виведення російських військ, незаконних збройних формувань, виведення військової техніки з території України, і нормою про відповідність політичних процесів стандартам ОБСЄ", – вважає Петро Порошенко.

При цьому репутацію України, як країни, яка з відповідальністю ставиться до мінських угод, дозволяє кожен раз продовжувати санкції проти Росії, країни-порушника угод, вважає президент.

У свою чергу, санкції у значній мірі стримують агресора.

Раніше повідомлялося, що 6 жовтня Верховна Рада прийняла за основу президентський законопроект про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях (реінтеграція Донбасу). Трохи пізніше депутати підтримали за основу та в цілому президентський законопроект про продовження особливого статусу Донбасу. Новим законом пропонується тимчасово запровадити особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі через рік після вступу в силу даного документа.