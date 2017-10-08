Порошенко називає відновленням справедливості підписаний сьогодні закон щодо пенсійної реформи

Відновленням справедливості називає президент України Петро Порошенко підписаний ним сьогодні закон щодо пенсійної реформи, ухвалений Верховною Радою 3 жовтня.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» у присутності прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та глави АП Ігоря Райніна.

Президент подякував уряду і парламенту за спільні зусилля, які дозволили ухвалити цей документ.

«Хочу привітати всіх пенсіонерів, бо відновлюється справедливість. При чому наголошую, що закон передбачає не лише зараз підвищення, бо завжди пенсіонерам намагалися підвищити виплати перед виборами. Ми це робимо зараз, і осучаснення пенсій закладено як ефективно працюючий механізм на постійній основі», - зазначив Порошенко.

Він вважає це є рішучими кроками для встановлення і відновлення справедливості щодо пенсіонерів.

«Хочу привітати всіх українців, бо коли-небудь ми всі будемо пенсіонерами. І дуже важливо, що справедливість цією пенсійною реформою встановлено», - підкреслив глава держави

За його словами, нині важливо зробити все можливе, щоб українські пенсіонери якнайшвидше отримали перерахунок пенсій.

«Скільки нас лякали, що ми не зможемо провести пенсійну реформу без підвищення пенсійного віку. Ми спільно знайшли оптимальний механізм. І, до речі, хотів би окремо підкреслити, аргументація наша була настільки переконливою, що була підтримана і міжнародним співтовариством», - додав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила закон про пенсійну реформу, який запроваджує вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 грн з жовтня поточного року.

Законом передбачається удосконалити солідарну систему пенсійного страхування, звільнити її від невластивих видатків, диференціювати розміри пенсій залежно від набутого страхового стажу та отриманого заробітку, впровадити єдині підходи до обчислення пенсій.

Документом також передбачено: осучаснити розміри пенсій, призначених в минулі роки з урахуванням показника середньої заробітної плати за 2014, 2015, 2016 роки (3 764,40 грн.) та із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1%; поновити виплати пенсії працюючим пенсіонерам в повному обсязі; зменшити величину оцінки одного року страхового стажу з 1,35 до 1,0; запровадити новий порядок виходу на пенсію залежно від наявного страхового стажу; змінити порядок визначення мінімального розміру пенсії; змінити порядок індексації та перерахунку пенсій. Згідно із законом, щороку проводитиметься перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії. Зазначений показник з 2021 року збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення (в період 2019-2020 років - з урахуванням цих показників за попередній рік).

Закон зобов'язує провести з 1 жовтня 2017 року перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших виплат з урахування прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 грудня 2017 року законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», збільшеного на 79 грн; запровадити єдині правила призначення пенсій; застосувати новий порядок визначення права на призначення пенсій, обчислення розміру та здійснення пенсійних виплат для окремих категорій громадян та інші заходи з удосконалення та реформування солідарної складової пенсійної системи.

Законом також запроваджується низка заходів у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування, стосовно збору та обліку єдиного внеску, соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, на випадок безробіття, а також у сфері зайнятості населення.

Крім того, у законі враховано пропозиції, схвалені постановою Верховної Ради за результатами розгляду законопроекту в першому читанні, щодо: вивчення можливості зміни формули обчислення розміру пенсії за віком; збереження пільгових умов пенсійного забезпечення для жінок, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей; передбачення в окремому законодавчому акті порядку одержання сум пенсій, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку із перебуванням на тимчасово не контрольованій державною владою України території.

Окремо доручається уряду до 1 листопада поточного року подати на розгляд Верховної Ради законопроект щодо перерахунку пенсій військовослужбовців із урахуванням оновленого грошового забезпечення.