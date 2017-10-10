Порошенко звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Президент 9 жовтня підписав указ про звільнення Пашковського.
Президент України Петро Порошенко звільнив Павла Пашковського з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України.
Відповідний указ №312/2017 від 9 жовтня 2017 року оприлюднено на сайті глави держави.
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"Звільнити Пашковського Павла Миколайовича з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, Пашковського призначили на цю посаду 20 березня 2014 року указом в.о. президента України Олександра Турчинова.
Як повідомляв УНІАН, у вересні президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Єгора Божка головою Служби зовнішньої розвідки України і представив його колектив.