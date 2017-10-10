Порошенко звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

02:08, 10 жовтня 2017
Політика
13 0

Президент 9 жовтня підписав указ про звільнення Пашковського.

Президент звільнив одного з керівників СЗР / president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко звільнив Павла Пашковського з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України.

Відповідний указ №312/2017 від 9 жовтня 2017 року оприлюднено на сайті глави держави.

Читайте такожПорошенко виступив за посилення контррозвідувального режиму в Україні

"Звільнити Пашковського Павла Миколайовича з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, Пашковського призначили на цю посаду 20 березня 2014 року указом в.о. президента України Олександра Турчинова.

Як повідомляв УНІАН, у вересні президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Єгора Божка головою Служби зовнішньої розвідки України і представив його колектив.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #указ президента#Служба зовнішньої розвідки