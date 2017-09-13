Президент призначив голову Служби зовнішньої розвідки

Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Єгора Божка головою Служби зовнішньої розвідки України і представив його колективу.

Читайте такожУкраїна стане невід’ємною частиною обговорень на зустрічі лідерів країн НАТО – керівник місіїЯк повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, з червня 2015 року Божок виконував обов’язки глави Місії України при НАТО.

«Я знаю Єгора Божка давно – як патріота, рішучу, професійну людину, яка має величезний досвід закордонної роботи», - сказав Порошенко.

За словами президента, робота Божка у Місії України при НАТО дала можливість скоординувати зусилля наших міжнародних партнерів на підтримку України та значно підсилити обороноздатність нашої держави. Він також зауважив, що ця діяльність має особливе значення для захисту національних інтересів України.

Порошенко висловив впевненість, що призначення нового голови Служби зовнішньої розвідки надасть імпульсу у її розвитку.

«Стрижнем успішності усіх починань і звершень є людина, її патріотизм, рівень професіоналізму, державницька мотивація та готовність до самопожертви – самопожертви в ім’я українського народу, Української держави», - наголосив глава держави.

При цьому він висловив впевненість, що новопризначеному керівнику вдасться значно підсилити ефективність роботи Служби та взаємодії з іншими відомствами оборонного блоку.

Єгор Божок працює в системі МЗС з 2002 року, займався переважно питаннями НАТО.