Дружини, коханки, гарненькі помічниці: "Гроші" показали, з ким листуються нардепи під час засідань

Як звуть "солодких подружок" народних обранців, кому ввечері довіряють свої секрети депутати парламенту та скільки коштує утримувати елітну подружку?

Журналісти програми "Гроші" вирішили дізнатися більше про подружок та коханок народних депутатів України, з якими ті листуются прямо під час засідань Верховної Ради.

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Законопроекти зачекають, поки депутати листуються з коханками. Парламент буквально наелектризований коханням, зазначається в сюжеті. "Дуже тебе люблю. Цілую тебе", - йдется в листуванні нардепа Вадима Підберезняка.

Чому нардеп Каплін - "Свин"? Принаймні так вважає його подруга Катерина. Поки він селфіться з колегою, його знайома надсилає йому у Вотсапі "лагідне" привітання.

І яке там засідання сесії для "радикала" Василя Амельченка, коли кохана пише такі теплі слова: "Мені ніколи ніхто не писав, не казав таких слів. Дивлюсь на фото, де ти сидиш у машині і щось уявляю... Я теж хвора. Вірніше дуже хочу".

Як зручніше листуватися з власною помічницею? Звісно ж за допомогою смайликів - це ж Парламент. "Деякі дівчата гуляють із чистими листами А4", - пише помічниця нардепа своєму начальнику.

"Опа. У Забача нова помічниця. Не знала. Зарплату не бачила. Подивимось", - йдеться в листуванні нардепа Олени Бойко.

За словами видавця журналу "Завидные невесты" Олександра Тучинського, стандарт на утримання дівчини йде в районі 3 тисяч доларів щомісячно плюс квартира. "Трохи менше, трохи більше - в залежності від титулу, зовнішньості, трендовості дівчини. Вони отримують спонсорську підтримку і "розвивають" себе: роблять губи, груди, купують більш дорожчий одяг, щоби знайти багатшого", - говорить Тучинський.

Комбат Юрій Береза нишком пише своїй "маленькій дівчинці", і нехай весь світ почекає: "Моя маленька дівчинка. Гарних снів". "Так вже краще. Взаємно", - відповідає вона йому. Яка романтика! Комбат пише своїй дружині лагідні та турботливі послання... Але його дружину звуть Тетяна, а пише він якійсь Насті...

"Настя Гені Полонського" пише одруженому нардепу о пів на першу ночі: "Гарних снів перед тим як спати лягати. Я би нікого не будила. Виправлюсь, пане".

Нардеп Береза вважає, що перш за все кохані не мають створювати один одному проблем. Але, зазначається в сюжеті "Грошей", проблеми в нардепа, здається, будуть.

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Щоправда, на запитання журналіста про "подругу Настю" нардеп Береза спершу сказав, що в нього немає такої подруги. Але згодом згадав, що у нього багато підлеглих - "Насті і Каті".

Дружини, коханки, гарненькі помічниці... Парламентарі займаються "справді важливими" справами. А закони... нікуди не втечуть.