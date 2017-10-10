Стало відомо, кому депутати хочуть заборонити виїзд до Росії

Депутати Верховної Ради України пропонують тимчасово обмежити виїзд до Росії громадян України, які є державними службовцями, високопосадовцями та політиками, а також відправляти Кабінет міністрів України у відставку за порушення обмежень з боку міністрів.

Це передбачається зареєстрованим сьогодні у ВР проектом Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України до держави-агресора) (№7187).

Його авторами є народні депутати від "Блоку Петра Порошенка" Андрій Немировський, Андрій Шинькович та позафракційний депутат Андрій Денисенко.

Законопроектом у Законі України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" встановлюється, що виїзд з України громадянина України, який є державним службовцем (крім працівників дипломатичних служб, або виїзд з метою невідкладного медичного лікування, або участі в похованні близького родича, що підтверджено відповідними документами), особою, зазначеною в пунктах 1 - 7, 9 - 11, 11-1, 11-2 - 13 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу", до держави-агресора тимчасово обмежується.

У цих пунктах йдеться про президента України; главу Адміністрації президента України та його заступників, постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників; членів Кабінету міністрів України, перших заступників та заступників міністрів; голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голову та членів Антимонопольного комітету України, голову та членів Національного агентства з питань запобігання корупції, голову та членів Рахункової палати, голову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів.

Крім того, йдеться про Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників; голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його заступників, голову Фонду державного майна України та його заступників; народних депутатів України.

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Також це службовці Національного банку України; депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим та його заступники, міністри Автономної Республіки Крим; депутати місцевих рад, посадові особи місцевого самоврядування; судді Конституційного Суду України. Ідеться також про постійного представника Кабміну у Конституційному Суді України; суддів та прокурорів.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення пропонується встановити, що порушення особою встановленого законом тимчасового обмеження щодо права громадян України на виїзд з України до держави-агресора тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Серед іншого, у Закон України "Про Кабінет Міністрів України" законопроектом визначається, що відставка Кабінету міністрів України настає внаслідок порушення членом уряду обмеження, передбаченого Законом України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".

Також встановлюється, що член Кабміну, який порушив обмеження, передбачене цим законом, підлягає звільненню з посади Верховною Радою України. Вона має розглядати питання про звільнення урядовця не пізніше ніж на 10-й день після порушення ним відповідного обмеження, якщо воно відбулось під час чергової сесії ВР, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо таке порушення відбулось у міжсесійний період.

У Законі "Про державну службу" встановлюється, що порушення обмеження, передбаченого Законом України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", є дисциплінарним проступком.

Відповідне порушення, відповідно до законопроекту, є і підставою для припинення державної служби у зв'язку із втратою права на державну службу або його обмеженням.

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Законопроектом також вносяться зміни і до Законів України "Про Антимонопольний комітет України", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про Раду національної безпеки і оборони України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про Центральну виборчу комісію", "Про запобігання корупції", "Про Рахункову палату".

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня прес-центр Служби безпеки України повідомив, що юристи СБУ підготували законопроект про обмеження візитів до РФ політикам, посадовцям, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам.

У спецслужбі наголосили, що ця ініціатива голови СБУ Василя Грицака є черговим кроком правового врегулювання протидії російській агресії.

"У проекті закону, зокрема передбачена кримінальна відповідальність чиновників за відвідування РФ з метою заподіяння шкоди національним інтересам Україну. Відповідну статтю пропонується додати до Кримінального кодексу України", - повідомили у прес-центрі СБУ і додали, що враховуючи важливість законопроекту для українського суспільства, спецслужба відкрита до фахових пропозицій з його вдосконалення та перед передачею документа одному із суб’єктів законодавчої ініціативи виносить підготовлений законопроект на публічне обговорення.