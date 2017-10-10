Стало відомо, кому депутати хочуть заборонити виїзд до Росії
Депутати пропонують тимчасово обмежити виїзд до Росії українським держслужбовцям, посадовцям та політикам.
Депутати Верховної Ради України пропонують тимчасово обмежити виїзд до Росії громадян України, які є державними службовцями, високопосадовцями та політиками, а також відправляти Кабінет міністрів України у відставку за порушення обмежень з боку міністрів.
Це передбачається зареєстрованим сьогодні у ВР проектом Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України до держави-агресора) (№7187).
Його авторами є народні депутати від "Блоку Петра Порошенка" Андрій Немировський, Андрій Шинькович та позафракційний депутат Андрій Денисенко.
Законопроектом у Законі України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" встановлюється, що виїзд з України громадянина України, який є державним службовцем (крім працівників дипломатичних служб, або виїзд з метою невідкладного медичного лікування, або участі в похованні близького родича, що підтверджено відповідними документами), особою, зазначеною в пунктах 1 - 7, 9 - 11, 11-1, 11-2 - 13 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу", до держави-агресора тимчасово обмежується.
У цих пунктах йдеться про президента України; главу Адміністрації президента України та його заступників, постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників; членів Кабінету міністрів України, перших заступників та заступників міністрів; голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голову та членів Антимонопольного комітету України, голову та членів Національного агентства з питань запобігання корупції, голову та членів Рахункової палати, голову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів.
Крім того, йдеться про Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників; голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його заступників, голову Фонду державного майна України та його заступників; народних депутатів України.
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Також це службовці Національного банку України; депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим та його заступники, міністри Автономної Республіки Крим; депутати місцевих рад, посадові особи місцевого самоврядування; судді Конституційного Суду України. Ідеться також про постійного представника Кабміну у Конституційному Суді України; суддів та прокурорів.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення пропонується встановити, що порушення особою встановленого законом тимчасового обмеження щодо права громадян України на виїзд з України до держави-агресора тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
Серед іншого, у Закон України "Про Кабінет Міністрів України" законопроектом визначається, що відставка Кабінету міністрів України настає внаслідок порушення членом уряду обмеження, передбаченого Законом України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".
Також встановлюється, що член Кабміну, який порушив обмеження, передбачене цим законом, підлягає звільненню з посади Верховною Радою України. Вона має розглядати питання про звільнення урядовця не пізніше ніж на 10-й день після порушення ним відповідного обмеження, якщо воно відбулось під час чергової сесії ВР, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо таке порушення відбулось у міжсесійний період.
У Законі "Про державну службу" встановлюється, що порушення обмеження, передбаченого Законом України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", є дисциплінарним проступком.
Відповідне порушення, відповідно до законопроекту, є і підставою для припинення державної служби у зв'язку із втратою права на державну службу або його обмеженням.
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Законопроектом також вносяться зміни і до Законів України "Про Антимонопольний комітет України", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про Раду національної безпеки і оборони України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про Центральну виборчу комісію", "Про запобігання корупції", "Про Рахункову палату".
Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня прес-центр Служби безпеки України повідомив, що юристи СБУ підготували законопроект про обмеження візитів до РФ політикам, посадовцям, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам.
У спецслужбі наголосили, що ця ініціатива голови СБУ Василя Грицака є черговим кроком правового врегулювання протидії російській агресії.
"У проекті закону, зокрема передбачена кримінальна відповідальність чиновників за відвідування РФ з метою заподіяння шкоди національним інтересам Україну. Відповідну статтю пропонується додати до Кримінального кодексу України", - повідомили у прес-центрі СБУ і додали, що враховуючи важливість законопроекту для українського суспільства, спецслужба відкрита до фахових пропозицій з його вдосконалення та перед передачею документа одному із суб’єктів законодавчої ініціативи виносить підготовлений законопроект на публічне обговорення.