Турчинов: коли Росію визнають агресором, їздити туди зможуть лише розвідники й шпигуни

До Росії, у разі визнання її країною-агресором, зможуть їздити лише розвідники та шпигуни. Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов сказав у коментарі журналістам щодо законопроекту про заборону держслужбовцям виїжджати до держави-агресора- Росії.

«Коли країна буде визнана агресором, то туди зможуть їздити тільки розвідники та шпигуни. Так чи ні? Коли він розвідник, то ми знайдемо, як його туди переправити, коли шпигун, то я вважаю, що нема чого робити, коли він виконує якісь прямі функції», - зазначив Турчинов.

«На превеликий жаль, у нас дуже активно працює «п'ята колона», яка працює на дестабілізацію ситуації в країні, яка координується і фінансується російськими спецслужбами», - зазначив Турчинов.

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За його словами, це стосується і терористичних актів, які готуються спецслужбами РФ і вчиняються на території України.

Турчинов додав, що до Росії після визнання її країною-агресором їздитимуть «тільки люди, що виконують специфічні функції».

Як повідомляв УНІАН, депутати Верховної Ради України пропонують тимчасово обмежити виїзд до Росії громадян України, які є державними службовцями, високопосадовцями та політиками, а також відправляти Кабінет міністрів України у відставку за порушення обмежень з боку міністрів.

6 жовтня прес-центр Служби безпеки України повідомив, що юристи СБУ підготували законопроект про обмеження візитів до РФ політикам, посадовцям, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам. У спецслужбі наголосили, що ця ініціатива голови СБУ Василя Грицака є черговим кроком правового врегулювання протидії російській агресії.