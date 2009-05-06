Павленко каже, що готель, де «літали» папери, хотіли поцупити у держави

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО заявляє, що вдалося зупинити спробу вивести готель «Спорт», розташований у Києві поблизу НСК «Олімпійський», із власності держави.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів щодо причетності до махінацій навколо готелю бізнесмена із Молдови і щодо загрози втрати Україною права на проведення Євро-2012 у разі приватизації готелю Ю.ПАВЛЕНКО сказав: «На сьогодні вдалося зупинити процеси виведення готелю «Спорт» з власності держави».

Він додав, що правоохоронні органи проводять розслідування відповідної справи і він сподівається на її якнайшвидше завершення.

Ю.ПАВЛЕНКО також повідомив, що у Молдові порушено кримінальну справу, пов’язану з махінаціями навколо київського готелю, і найближчим часом українські правоохоронці мають порушити таку ж справу.

Як наголосив Ю.ПАВЛЕНКО, на сьогодні готель «Спорт» залишається у державній власності. «Готель є, і я впевнений, буде залишатися у власності держави, і ще довго працюватиме в інтересах українських спортсменів», - підкреслив міністр.