ОБСЄ: Бойовики не пускали спостерігачів через блокпост в окупованій Горлівці

У понеділок, 9 жовтня, озброєні бойовики "ДНР" зупинили спостерігачів місії ОБСЄ, не даючи їм проїхати через блокпост в окупованій Горлівці. Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому 10 жовтня.

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"На блокпості "ДНР", розташованого на північно-західній околиці Горлівки на автодорозі T0513, озброєні люди зупинили патруль Місії і зажадали провести огляд багажників автомобілів СММ, а також перевірити вміст ящиків для інструментів. Спостерігачі відкрили багажники, проте не показали вміст ящиків для інструментів. Озброєні особи не дозволили патрулю СММ проїхати через блокпост", - наголошується в звіті.

Спостерігачі поінформували про це СЦКК. Приблизно через годину бойовики таки дозволили спостерігачам проїхати, не вимагаючи відкрити ящики для інструментів.

Крім того, місія не змогла проїхати в населений пункт Весела Гора Луганської області.

"Команда Місії знову бачила знак про небезпеку через міни..., встановлений на асфальтованій дорозі на північній околиці підконтрольного "ЛНР" с. Весела Гора (16 км на північ від Луганська), однак спостерігачі звернули увагу, що знак був переміщений на 100-150 м на південь від початкового положення, через що патруль СММ не зміг проїхати у напрямку Веселої Гори", - йдеться в повідомленні.

При цьому спостерігачі ОБСЄ бачили, як чоловік у військовому одязі на автомобілі збив цей знак і проїхав по ньому.