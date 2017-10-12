Посольство України в Ізраїлі не знайшло незаконного втручання в переговори про постачання систем зв'язку для ЗСУ

Посольство України в Ізраїлі не має інформації про те, що процес вибору постачальника систем зв'язку для Збройних сил України втручаються особи, причетні до криміналу . Про це йдеться в листі Посольства України в Ізраїлі, надісланому на адресу "ДС".

Нагадаємо, що 27 травня цього року депутат Верховної Ради Іван Винник розмістив на своїй сторінці в Facebook пост, в якому повідомив, що в процес вибору постачальника засобів зв'язку для Збройних сил втрутився його колега по парламенту Юрій Дерев'янко. За словами Винник, Дерев'янко проник на територію військової частини, де проводилися випробування зразків спецзв'язку, і привів з собою представника ізраїльської компанії Elbit Systems Вадима Авербуха. Винник вказав, що Авербух більш відомий, як Гордон Зєєві, і є адвокатом Севи Могилевича.

Винник вказав, що Дерев'янко і Авербух паралізували діяльність військової комісії і отримали несанкціонований доступ до результатів випробувань, що може представляти загрозу для обороноздатності України. "Несанкціоноване проникнення громадянина Ізраїлю Вадима Авербуха у супроводі народного депутата України Юрія Дерев'янка на територію військової частини і фактичний зрив випробувань, може свідчити про вчинення зазначеними вище особами кримінального порушення українського законодавства", - зазначив Винник.

"ДС" направила в посольство України в Ізраїлі лист, в якому попросив прояснити ситуацію з участю компанії Elbit Systems в тендері на вибір постачальника засобів зв'язку, відносини до цього тендеру Вадима Авербуха і наявність у нього зв'язків з криміналом і ФСБ.

У відповідь на запит посольство України в Ізраїлі повідомило що в червні цього року воно зверталося до керівництва Elbit Systems з цим питанням і отримало офіційну відповідь.

Зокрема, для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Elbit Systems користується послугами компанії Lanwear Tranding Ltd, представником якої в Україні є Авербух. "При цьому служба безпеки Elbit Systems на постійній основі ретельно перевіряє репутацію своїх бізнес-партнерів і, станом на 19 червня 2017 року не мала інформації щодо якоїсь протиправної (кримінальної) діяльності В. Авербуха", - ідеться у листі посольства.

Також керівництво компанії Elbit Systems підтвердило всі повноваження Авербуха щодо реалізації інтересів компанії в Україні. "Щодо можливої зміни прізвища та імені Авербуха, компанія здійснила відповідну перевірку і не знайшла підтвердження таким діям", - ідеться у листі посольства.

Також посольство України в Ізраїлі зазначає, що протягом 2014-2015 років Авербух неодноразово надавав допомогу Україні по лікуванню поранених в АТО українських військовослужбовців - організовував їх перевезення в Ізраїль і влаштовував в спеціальні медичні установи.