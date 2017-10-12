Королі Facebook: складено рейтинг українських політиків у найпопулярнішій соцмережі

Рейтинг Facebook-впливу показує, хто з українських політиків найбільш ефективно доносив свою інформацію та ідеї до користувачів найпопулярнішої соціальної мережі світу протягом вересня 2017 року, йдеться в статті "Нового времени".

До лонг-листа потрапили члени Кабінету міністрів, мери міст, голови обласних адміністрацій, народні депутати, а також політичні діячі, які не відносяться до жодної з категорій політики, у яких є активний особистий акаунт або офіційна Facebook-сторінка.

Місця у підсумковому шорт-листі були розподілені так серед політиків з найбільшою кількістю підписників: 10 членів Кабміну, президент і 9 представників інших органів виконавчої влади (мери, голови обладміністрацій і т. д.); 18 депутатів Верховної Ради (пріоритет у спікера, віце-спікера та голів фракцій); 10 опозиційних політиків та лідерів політичних блоків і рухів, що не потрапили в попередні групи. Рейтинг підготовлений VoxUkraine і компанією Artellence.

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Так, на першому місці опинився Михеїл Саакашвілі, екс-глава Одеської ОДА, лідер руху "Рух нових сил": кількість його підписників досягла 945,9 тис. осіб, постів - 267.

На другому місці рейтингу - президент України Петро Порошенко з 655 тис. підписників і 203 постами у Facebook.

Третє місце зайняв прем'єр України Володимир Гройсман. Кількість підписників - 214,2 тис. осіб, а постів він написав 160.

Те, що лідером рейтингу став опозиційний політик, виглядає логічно. На думку Бориса Давиденка, головного редактора VoxUkraine, критика влади виявилася вдячною темою у вітчизняному ФБ-просторі. Тобто на неї добре реагують читачі — коментують, підтримують лайками й діляться містять її постами з іншими користувачами, йдеться в матеріалі.

Показово, що в першій десятці рейтингу опинилися відразу шість політиків-опонентів Порошенка і Ко. І їхня риторика складається в основному з критичних суджень щодо поточної ситуації в країні.

Так, основна частина експертів упевнені у зростанні значення Facebook для української політики. "Facebook-революція в Україні тільки починається", - кажуть вони.

Повний рейтинг читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 13 жовтня 2017 року